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Dünya O ülkede sıcaklık öldürüyor! 48 kişi hayatını kaybetti!
Dünya

O ülkede sıcaklık öldürüyor! 48 kişi hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-05-24 12:01:00 - 2024-05-24 12:01:24
O ülkede sıcaklık öldürüyor! 48 kişi hayatını kaybetti!

Meksika’da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle yaz sezonunun başladığı 17 Mart’tan bu yana hayatını kaybedenlerinin sayısının 48’e yükseldi.

Meksika, ülkenin büyük bir kısmında etkili olan sıcak havayı hapseden ve bazı yerlerde de termometrelerin 45 santigrat dereceyi aşan rekor sıcaklıklara neden olan yüksek basınç hava olayı ile mücadele ediyor. Termometrelerin rekoru gösterdiği ülkenin pek çok noktasında can kayıpları yaşandı.

Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sıcaklıkların gelecek günlerde etkisini arttıracağı kaydedildi. Bakanlık açıklamasında ülke genelinde 12-21 Mayıs tarihleri arasında sıcak hava kaynaklı 22 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, yeni can kayıplarıyla ülkede yaz sezonunun başladığı 17 Mart’tan bu yana hayatını kaybedenlerinin sayısının 48’e yükseldiği aktarıldı. Can kayıplarının büyük bir kısmının sıcak çarpması ve dehidrasyon sonucu yaşandığı belirtildi. Can kayıplarının yanı sıra yüzlerce kişinin sıcak çarpması, dehidrasyon, güneş yanıkları ve çeşitli nedenlerle hastaneye başvurduğu kaydedildi.

Sağlık verilerine göre, 2022-2023 yılının aynı döneminde aşırı sıcaklık kaynaklı can kaybı 2 ya da 3 olmuştu.

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