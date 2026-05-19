SON DAKİKA
İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 11 Kübalı yetkili ile Küba yönetimine bağlı 3 kuruluşun yaptırım listesine alındığını açıkladı. Washington, Havana yönetimine yönelik baskının artabileceği mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararını yazılı açıklamayla duyurdu.

Rubio, Küba halkını baskı altında tutmaktan sorumlu olduklarını savunduğu hükümet yetkilileri, askerler ve güvenlik birimleriyle bağlantılı isimlerin yaptırım listesine alındığını bildirdi.

Rubio, açıklamasında, "Küba halkını baskı altında tutmaktan sorumlu olan Küba güvenlik birimleriyle bağlantılı hükümet yetkilileri ve askerler de dahil 11 Küba rejimi elitini ve 3 hükümet kuruluşunu yaptırım listesine aldım." ifadesini kullandı.

Küba'nın "komünist rejiminin oluşturduğu" acil ulusal güvenlik durumunu yakından izlediklerini belirten Rubio, bu ülkenin siyasi ve ekonomik gidişatının iyi olmadığını savundu. Rubio, yaptırım listesine eklenen kişi ve kuruluşların, Küba'yı "yabancı ülkeler tarafından sömürülmeye" ittiklerini iddia etti, yeni yaptırımların yolda olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba ile ilgili açıklamalarında, İran'dan sonra bu ülkeye yönelerek Küba yönetimiyle görüşeceklerini ifade ediyor. Trump, Küba'nın "çökmüş bir devlet" olduğunu ve ancak ABD'nin bu ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunları çözebileceğini savunuyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin ülkesine askeri olarak müdahalede bulunmak için "bahane" aradığını belirtmiş ve böyle bir durumda bölgenin "kan gölüne döneceği" uyarısında bulunmuştu.

Yerli

Katiller sürüsü USA.

Cengiz selçuk

Küresel çete ye karşı çıkan Devlet lere saldiriyorlar
