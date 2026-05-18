İmamoğlu metrosunda 'durak'lama devri! Milyarlık paralar nerede? Bir çivi bile çakılmadı!

2018 Haziran ayında gerçekleşen İBB seçimlerinin ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte, bu devasa metro projesindeki tüm hummalı çalışmalar bıçak gibi kesildi.

AK Parti döneminde tünel açma makinelerinin çalıştığı, betonların döküldüğü inşaat sahası, aradan geçen tam 6 yıla rağmen adeta bir "hayalet şantiye" görünümüne büründü.

Vatandaşlar ve uzmanlar, proje için ayrılan milyarlık ödeneklerin nereye harcandığını büyük bir merakla sorgularken; İBB’nin bu paraları şantiye sahasını dolduran ve halkın gözünü boyamayı amaçlayan "reklam algı operasyonlarına" aktardığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

2018 yılı Nisan ayında çalışmalar başlatıldı

2019 yılında hiçbir hareketlilik yok

2022 yılı kaderine terk edilmiş metro

"10 metro yalanıyla" algı operasyonu (Görsel 2025 yılı Google Maps)

AK Parti dönemine ait, 2018 Nisan ayından kalma fotoğraflar inşaattaki yoğunluğu net bir şekilde ortaya koyarken; 2019’dan 2025’e kadar olan süreçte şantiyeye bir çivi bile çakılmadığı çıplak gözle görülebiliyor. İBB yönetimi, projenin tamamen durmasına rağmen utanmadan "Dünyada aynı anda 10 metro yapan tek şehir" yalanıyla reklam panolarını süsleyerek vatandaşların aklıyla dalga geçti.

2019-2022 yılları arasındaki İBB reklam harcamaları, şantiyede harcanan parayı katlarken; 2020’deki proje pankartı, halktan toplanan metro paralarının nasıl "algı yönetimi bütçesine" dönüştürüldüğünü ispatlıyor.

Paralar metroya değilse nereye gitti?

Milyarlarca liralık kamu kaynağının metro tünellerine değil de reklamlara akıtılması, İBB'de şeffaflık ve liyakat tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Halk, metrosunun bitmesini beklerken; İBB’nin sadece reklamlarla var olmaya çalışması ve paraların akıbetini açıklayamaması, yönetime olan güveni tamamen sarstı. Eğer Ekrem İmamoğlu, metro için aldığı kredileri ve ödenekleri buraya harcamadıysa, bu milyarların nerede olduğu ve kimlerin cebine girdiği sorusu cevaplanmayı bekleyen en büyük soru işareti olarak kaldı.