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O ülkede sarı yelek satışı kısıtlandı

Fransa'daki sarı yelekliler protestosu nedeniyle Sisi yönetimi, Mısır'da sarı yelek satışlarını kısıtladı.

11 Aralık 2018 Salı 15:09
O ülkede sarı yelek satışı kısıtlandı

Sisi yönetimi Mısır'da protestolardan endişe ederek sarı yelek satışlarını kısıtladı.

Mısır'da sarı yelek satışlarına kısıtlama getirildi. Mısır yetkililerin bu kararı dünyada günden güne artan 'Sarı Yelekliler' gösterilerinden endişe ederek aldığı ifade ediliyor.

25 Ocak tarihinde, 2011 yılında diktatör Hüsnü Mübarek'i deviren gösteriler 8 yılına girecek. Abdulfettah es Sisi yönetiminin söz konusu eylemlerin Mübarek'in devrilmesinin 8. yıldönümünde Mısır'a sıçramasından endişe ettiği ve böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

Bu önlemler sık sık uygulanıyor

Kahire'de kendileri ile röportaj yapılan iş kıyafetleri toptancıları, polisin birkaç gün önce kendilerine "Artık sarı yelek satmamaları gerektiğini" ve "Talimatları uyguladıklarını" söylediğini dile getirdi. Söz konusu kısıtlamanın Ocak ayının sonuna kadar süreceği öne sürüldü.

2013 yılında yaşanan darbeden bu yana Mısır'da yaygın insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Gerek ülkenin ekonomik durumu, gerekse insan hakları ihlallerine yönelik tepkiler Sisi yönetimini, protestoların patlak vermesi ihtimali sebebiyle endişelendiriyor. Bu nedenle yönetim benzeri 'önlemleri' sık sık alıyor.

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:09
  1. Mısır
  2. Fransa
  3. sarı yelekliler

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