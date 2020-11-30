  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede saldırı! 2 çocuk hayatını kaybetti, yaralılar var
Dünya

O ülkede saldırı! 2 çocuk hayatını kaybetti, yaralılar var

Yemen'de Husilerin düzenlediği düşünülen top saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 21:42:00 -
O ülkede saldırı! 2 çocuk hayatını kaybetti, yaralılar var

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde Husilerin düzenlediği düşünülen top saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Yemen'deki Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, yaptığı yazılı açıklamada Taiz kentinde sivil yerleşim yerini hedef alan top saldırısının ardından bölgedeki Es-Sevra Hastanesi'ne kaldırılan iki kız çocuğunun müdahaleden önce yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Açıklamada, MSF tarafından desteklenen hastaneye ayrıca aralarında kadınların da olduğu 10 yaralının nakledildiği belirtildi.

Örgüt, bütün silahlı gruplara, "uluslararası insani hukuka uymaları, sivil kayıpları önlemek için gerekli tüm önlemleri almaları" çağrısı yaptı.

Hükümete bağlı askeri bir kaynaktan edinilen bilgiye göre de İran destekli Husiler, Taiz'in güneyindeki sivil yerleşim alanı El-Müfettiş mahallesine top atışı gerçekleştirdi.

Askeri kaynak, hükümetin kontrolündeki bölgeye yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Husilerden olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'in nüfus açısından en büyük ili Taiz, meşru hükümet ve Husiler tarafından kontrol altında tutuluyor. Taiz ilinin denize açılan noktası El-Muha kentinin kontrolünü elinde tutan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Tarık Salih birlikleri ise bölgenin denetimini hükümet makamlarına teslim etmeyi kabul etmiyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama
Korona Virüs

14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tedbirlerin görüşüleceği kabine toplantısı öncesi yaptığı..
CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a skandal istifa çağrısı!
Gündem

CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a skandal istifa çağrısı!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs üzerinden rant sağlamaya çalışarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifa çağrısında bulunm..
Joe Biden'ın yeni adayı Silivrili çıktı
Dünya

Joe Biden'ın yeni adayı Silivrili çıktı

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, İç Güvenlik Bakanı olarak Alejandro Nicholas Mayorkas'ı aday gösterdi. Mayorkas, soyunun Silivri dolayların..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay