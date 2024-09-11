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Dünya O ülkede minibüs yayaların arasına daldı
Dünya

O ülkede minibüs yayaların arasına daldı

Yeniakit Publisher
2024-09-11 10:40:00 -
O ülkede minibüs yayaların arasına daldı

Japonya'da kontrolden çıkan bir minibüs, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.

Japonya’da kontrolden çıkan bir minibüsün kaldırımda yürüyen yayaların arasına dalması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Koganei şehrinde kontrolden çıkan bir minibüs kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Polis ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, olay dün akşam yerel saatle 17.10 sıralarında Musashi-Koganei Tren İstasyonu önünde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 63 yaşındaki Jun Hasegawa adlı sürücü, kullandığı minibüsle birlikte üzerinde çok sayıda yaya bulunan kaldırıma daldı. Kazada 66 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 60’lı yaşlardaki bir erkeğin ise yaralandığı bildirildi. Hafif şekilde yaralanan sürücünün polisteki ifadesinde kazayı hatırlamadığını söylediği aktarıldı.

Olay ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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