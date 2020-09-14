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Dünya O ülkede maske takmayanlara tokat gibi ceza
Dünya

O ülkede maske takmayanlara tokat gibi ceza

Endonezya’da maske takmayı reddeden kişilere ceza olarak koronavirüsten hayatını kaybedenler için mezar kazdırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:59:00 -
O ülkede maske takmayanlara tokat gibi ceza

Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde maske takmayı kabul etmeyen şahıslara ceza olarak yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirenler için mezar kazdırıldı.

Mezar kazdırıldı

Ülkede maske takmayı reddeden 8 kişiye ceza olarak koronavirüsten hayatını kaybedenler için Ngabetan köyündeki mezar kazdırıldı.

Cenaze törenine katılmıyorlar

Mezar kazma cezası alan kişilerin, cenaze törenlerine katılmadığı sadece mezar kazmakla sorumlu tutuldukları bildirildi.

"Daha fazla ihlalin yaşanmasında caydırıcı olabilir"

Konuya ilişkin yerel medyaya açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı John Suyono, şu anda sadece 3 mezar kazıcısı olduğunu, bu nedenle kendisinin de bu kişileri mezar kazıcıları ile beraber çalıştırabileceğini düşündüğünü söyledi. Belediye Başkanı, bunun daha fazla ihlallerin yaşanmasında caydırıcı bir etken olabileceğini umduğunu belirtti.

Para cezası ya da kamu hizmeti cezası alıyorlar

Başka şanslarının kalmadığını ifade eden Başkan Suyono, yeni tedbirleri ihlal eden bölge sakinlerinin, kanun gereği para cezasına çarptırıldığını veya kamu hizmeti cezası aldığını bildirdi.

Ülkede son durum

Endonezya’da yeni tip koronavirüs sebebi ile şu ana kadar 8 bin 841 kişi yaşamını yitirirken ülkede toplamda 221 bin 523 kişinin koronavirüs nedeniyle enfekte olduğu ve bunların arasından 158 bin 405 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Koronavirüs durdurulamıyor

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan, yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren koronavirüs henüz durdurulabilmiş değil. Bu nedenle maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek büyük önem arz ediyor.

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