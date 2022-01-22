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Dünya O ülkede, “Kripto para haramdır” fetvası
Dünya

O ülkede, “Kripto para haramdır” fetvası

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya’nın önemli İslami sivil toplum kuruluşlarından biri olan Muhammediye Cemiyeti’ne bağlı Tarjih Konseyi ve Muhammediye Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tajdid, kripto paraların şeriata göre haram olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 22:49:00 -
O ülkede, “Kripto para haramdır” fetvası

Münübe Yılmaz

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya’da kripto paralarla ilgili bir fetva yayınlandı. Endonezya’nın önemli İslami sivil toplum kuruluşlarından biri olan Muhammediye Cemiyeti’ne bağlı Tarjih Konseyi ve Muhammediye Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tajdid, kripto paraların şeriata göre haram olduğunu belirtti. Tajdid, Müslümanların kripto para birimlerine yatırım yapmaktan veya kripto para kullanmaktan kaçınması gerektiğini ifade ederek “Kripto paraların haram olmasının sebebi volatilite (oynaklık) ve devlet desteğinin bulunmamasıdır” dedi. Tarjih Konseyi’nin web sitesinden yapılan açıklamada da “Kripto paralar, hem yatırım, hem de bir değişim aracı olarak haramdır. Bitcoin gibi para birimleri bir varlık tarafından desteklenmez ve belirsizdir” denildi.

“Haram” diyen üçüncü İslami kurum oldu

Öte yandan, Muhammediye, kripto para kullanımına karşı Endonezya’da fetva veren üçüncü İslami kurum oldu. Daha önce, Ekim 2021'de Nahdlatul Ulama (NU) ve Kasım 2021'de de ülkedeki en yüksek dinî organ olan Endonezya Ulema Konseyi (MUI) bir işlem aracı olarak kriptoyı haram ilan etmişti. 

İslami kuruluşların fetvaları her ne kadar yasal olarak bağlayıcı bulunmasa da, nüfusunun ezici çoğunluğu Müslüman olan Endonezya’da söz konusu fetvalar sebebiyle halkın dijital varlıklara yatırım yapmaktan veya bunları kullanmaktan cayabileceği belirtiliyor.

 

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