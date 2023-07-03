  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan çok büyük pişman! BAE'nin Türkiye'ye yönelik yapacağı hamleyi dünyaya duyurdular

Kiralık evde rüzgar tersine döndü! Ev sahipleri karar değiştirdi

Üstüne basa basa uyardı! AK Parti bu tuzağa kesinlikle düşmemeli

İşte mülakatlarda aranan şartlar! Alman istihbaratında casus sorunu patladı

Eski istihbaratçıdan şoke eden iddia! Ankara’da gizlice kuruldu! Bunu planlıyorlar

Araba almayı düşünenler dikkat! Bu oyuna gelmeyin

Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden flaş hamle! Bu kararı almaya hazırlanıyorlar

Merkez Bankası'ndan şok karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye ile ilgili olay adım! ABD duyurdu: Suudi Arabistan, BAE ve Katar, Kaan'la ilgili bu hamleyi yapacak

Bankada en fazla döviz tutan ilimiz ortaya çıktı! Tahmin bile edemeyeceksiniz
Dünya O ülkede kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesine yasak
Dünya

O ülkede kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesine yasak

Yeniakit Publisher
2023-07-03 16:41:00 -
O ülkede kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesine yasak

Kanada Sağlık Bakanlığı, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini ve hayvanlar üzerinde test edilmediğini kanıtlamayan kozmetik ürünlerin satışını yasakladı.

Bakanlığın resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Bill C-47 Gıda ve İlaç Yasası"nın hem kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini hem de hayvan testi verilerine dayanan ürünlerin satışını yasaklayacak şekilde değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada, uygulama ile Kanada’nın, hayvanlar üzerinde kozmetik testleri yasaklayan Avrupa Birliği, Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore saflarına katıldığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Kanada Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos, "Kanadalılara satın aldıkları ürünlerin zulüm içermediğini garanti etmekten gurur duyuyoruz. Daha fazla hayvanın kozmetik testlerden dolayı acı çekmemesi ve ölmemesi için güvenli, zulüm içermeyen alternatifler keşfetmek üzere uzmanlar ve uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yapılan değişiklikle Bill C-47 Gıda ve İlaç Yasası, "Bir hayvan üzerinde yapılan bir testten elde edilen fiziksel veya zihinsel olarak acı, ızdırap veya yaralanmaya neden olabilecek verilere dayanmadığını kanıtlayamayan hiçbir kozmetik ürün satılamaz. Hiç kimse bir hayvan üzerinde, hayvana fiziksel veya zihinsel olarak acı, ızdırap veya yaralanmaya neden olabilecek bir test yapmayacaktır." ifadeleri yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23