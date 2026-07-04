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Dünya O ülkede korkunç doğal afet! 34 kişi can verdi
Dünya

O ülkede korkunç doğal afet! 34 kişi can verdi

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O ülkede korkunç doğal afet! 34 kişi can verdi

Gana'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 34 kişi can verdi.

Gana Ulusal Afet Yönetim Organizasyonu (NADMO) Direktörü Richard Amo Yartey, 28 Haziran'dan itibaren devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Akra'nın yanı sıra 6 vilayette selin etkili olduğunu açıkladı. Yartey, sel nedeniyle 34 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

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