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Dünya O ülkede kanlı çatışma 40 terörist öldürüldü
Dünya

O ülkede kanlı çatışma 40 terörist öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda ordu ve Boko Haram üyeleri arasında yaşanan çatışmada en az 40 Boko Haram üyesi teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 03:58:00 -
O ülkede kanlı çatışma 40 terörist öldürüldü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, adını vermek istemeyen bir askeri yetkili, Borno eyaletine bağlı Dikwa bölgesinde teröristler ile askerler arasında 13 saat boyunca çatışma yaşandığını belirtti.

Çatışmada en az 40 Boko Haram üyesi teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını ifade eden yetkili, teröristlere ait araç ve önemli miktarda mühimmatın da imha edildiğini vurguladı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

 

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