  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede kabileler çatıştı! 10 ölü
Dünya

O ülkede kabileler çatıştı! 10 ölü

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 08:46:00 -
O ülkede kabileler çatıştı! 10 ölü

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Kuzey Darfur eyaletinin Seraf Omra bölgesinde Afrika kökenli Fur ve Tama kabileleri arasında arazi anlaşmazlığı ve liderlik konularında yaşanan anlaşmazlık çatışmaya dönüştü.

Çatışmada 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Hükümetin kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirdiği ve takviye birlikler sevk ettiği bölgede, olaylar kontrol altına alındı.

Yaralılar hastanelere nakledilirken olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletlere göre, ocak ayının başından bu yana Darfur'daki kabile çatışmaları sonucu en az 250 kişi öldü, 183 bin kişi yerinden edildi.

Bölgedeki kabileler arasında "hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı" nedeniyle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşçı dizisinden Kuruluş Osman'a bomba 2 transfer
Medya

Savaşçı dizisinden Kuruluş Osman'a bomba 2 transfer

Savaşçı dizisinden ATV'nin Kuruluş Osman dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. İki ünlü oyuncu Kurtuluş Osman kadrosuna dahil edildi...
Gönül Dağı dizisinde istifa yaşanacak! Büyük heyecan...
Medya

Gönül Dağı dizisinde istifa yaşanacak! Büyük heyecan...

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü büyük bir heyecana sahne olacak. Dizide, elektrik santralının açılış..
Bölgede kritik anlar! Ruslar geri çekildi
Dünya

Bölgede kritik anlar! Ruslar geri çekildi

Rus askerlerinin İdlib kırsalındaki bölgelerden çekildiği duyuruldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay