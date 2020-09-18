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Yaşam O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı
Yaşam

O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı

Yakutistan'da 84 yaşındaki yaşlı kadın, karşısına çıkan ayıyı kükreyerek kaçırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:21:00 -
O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı

Rusya’ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nde enteresan bir olay meydana geldiği ifade edildi.

Ayı ile burun buruna geldi

SakhaDay sitesinin aktardığına göre, 84 yaşındaki yaşlı kadın Anna Dyaçkovskaya, karşısına çıkan bir ayıyı ilginç bir yöntem ile kaçırdı.

Yaşlı kadın farklı bir yol denedi

Kadın, ayının kükremesine karşılık vererek kurtulmayı başardı.

Olay, Yakutistan’ın Gornıy bölgesindeki Asima köyünde yaşandı.

84 yaşındaki Dyaçkovskaya, mantar ve yemiş toplama amacı ile gittiği ormanda bir anne ayıyla burun buruna geldi. Fakat yaşlı kadın, herkesin yapacağı gibi koşup çığlık atmak yerine başka bir metod denedi.

Kükremesine karşılık verdi

Geçmişte kuş ve başka hayvanları avlamak için ormana giden yaşlı kadın, kaçmanın manasız olduğunu bildiği için ayının kükremesine karşılık verdi.

Cebindeki gazete parçasını yaktı

Ayı ile karşılıklı kükreşen yaşlı kadın, ardından cebindeki gazete parçasını dikkatlice çıkarıp yaktı ve salladı. Bunun üzerine ayı, ateşi görünce boğazından bir ses çıkardı, Dyaçkovskaya da onu taklit etti. Anne ayı bunun ardından kafasını çevirerek uzaklaştı.

Stres nedeni ile gazetecilere açıklama yapmadı

Asima köyü yönetimi de yaşandığı iddia edilen olayın gerçek olduğunu doğruladı. Dyaçkovskaya ve yakınları ise yaşadıklarının stresi sebebi ile gazetecilerle konuşmayı kabul etmedi.

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