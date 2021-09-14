O ülkede hapishane baskını: 240 tutuklu serbest bırakıldı
Kogi eyaletindeki Kabba bölgesinde, bir hapishaneye baskın düzenleyen silahlı kişiler 240 mahkûmu serbest bıraktı.
Nijerya Islah Servisi Sözcüsü Francis Enobore, silahlı saldırganların gece geç saatlerde orta güvenlikli hapishanede gardiyanlarla çatışmaya girdiğini ve ardından mahkûmları serbest bıraktığını açıkladı.
Sözcü, baskın sırasında herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi vermedi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta ve kuzeybatısı yıllardır suç çetelerinin saldırılarına sahne oluyor. Son dönemlerde silahlı soygunlar, hayvan hırsızlığı ve fidye için toplu adam kaçırma vakaları yaşanıyor.
Ülkede gerçekleştirilen birçok saldırının motosikletlerle düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmış durumda.