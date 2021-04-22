  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede günlük vaka sayısında rekor kırıldı ve sağlık sistemi çöktü
Dünya

O ülkede günlük vaka sayısında rekor kırıldı ve sağlık sistemi çöktü

Hindistan 314 bin 835 yeni Covid-19 vakası ile günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırarken aynı zamanda dünyada en çok günlük vaka bildiren ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 10:45:00 -
O ülkede günlük vaka sayısında rekor kırıldı ve sağlık sistemi çöktü

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayıları yeni bir rekor kırdı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü verilerine göre son 24 saatte 314 bin 835 vakanın doğrulandığı açıklanırken, son gelişme Ocak ayında ABD tarafından bildirilen 297 bin 430 günlük vaka sayısını aşan Hindistan'ı bir günde en fazla sayıda vaka bildiren ülke konumuna taşıdı. Son 24 saatte rekor sayıda 2 bin 124 hastanın virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede salgın başından bu yana kaydedilen vakaların toplamı 15 milyon 930 bin 965'e, can kaybı bilançosu da 184 bin 672'ye ulaştı.

Mutasyon etkisi

Covid-19 enfeksiyonunda ikinci dalgayla mücadele eden Hindistan'da vaka sayılarında yaşanan patlamaya virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonlarının neden olduğu tahmin edilirken, uzun süredir yeterli düzeyde finanse edilmeyen sağlık sisteminin de çökme noktasına geldiği belirtildi. Çok sayıda hastanede baş gösteren yatak ve oksijen sıkıntısının ise devam ettiği öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! Pensilvanya’da teröristbaşı neler konuşuyor?
Gündem

CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! Pensilvanya’da teröristbaşı neler konuşuyor?

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programında dikkat çe..
İsrail basınından Türkiye iddiası
Dünya

İsrail basınından Türkiye iddiası

Son dönemde İsrail ve Türkiye arasında Filistin meselesi nedeniyle soğuk rüzgarlar esiyor. İsrail basını tarafından dillendirilen son iddiay..
Ültimatomu hazmedemedi!
Dünya

Ültimatomu hazmedemedi! "Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya’nın Rusya’ya verdiği ültimatoma değinerek, "Rusya ile böyle bir üslup kabul edileme..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay