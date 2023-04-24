O ülkede gündem oldu: Bir avuç kumu milyon dolara sattı! Satın almak için yarıştılar! Rekor fiyattan satıldı

Dubai'nin taşı toprağı altınmış! Bir avuç kum 34 milyon dolara satıldı

Burası muhteşem bir malikane değil. Lüks bir çatı katı ya da tasarım bir daire de değil. Dubai'de insan yapımı bir adada bir avuç kum 125 milyon dirheme (34 milyon dolar) satılarak yabancı servet akışından faydalanmaya devam eden bir pazarda rekor kırdı.

Dubai'nin taşı toprağı altına dönüştü. Bloomberg'in haberine göre 24.500 metrekarelik boş parsel, Dubai anakarasından köprüyle ulaşılabilen denizatı şeklindeki bir kara parçası olan ve rağbet gören Jumeirah Bay Adası'nda yer alıyor. Bu da metrekare başına 5,000 dirhemden fazla bir değere tekabül ediyor ki anlaşmaya aracılık eden Knight Frank bunu yeni bir yüksek değer olarak tanımlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamayan alıcı, mülk üzerinde bir aile tatil evi inşa etmeyi planlıyor. Alıcının kimliği açıklanmadı.

Dubai'deki Knight Frank'in birinci sınıf konutlar müdürü Andrew Cummings, "Kum için 125 milyon dirhem ödendi" dedi ve ekledi: "Basına yansıyan her şey ağırlıklı olarak muhteşem villalar, inanılmaz çatı katları ve diğer şeylerdi. Ancak bu, bir arsa için büyük bir rekor kırmak anlamına geliyor.

Dubai Arazi Departmanı'na göre mülk iki yıl önce 36,5 milyon dirheme satın alındı ve satıcıya 88,5 milyon dirhem kâr sağladı.

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