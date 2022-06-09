O ülkede esrar üretimi ve ticareti resmen yasallaştı!

Tayland sert uyuşturucu yasalarıyla bilinen Güneydoğu Asya'da bu yönde adım atan ilk ülke oldu.

Öte yandan esrar kullanmak ise illegal olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar bu adımla birlikte esrar kullanmanın da pratikte cezasız kalacağını belirtiyor.

Hükümet yerli esrar ticaretinin tarım ve turizme katkı yapmasını umuyor.

Öyle ki vatandaşlara bir milyon kenevir fidesi dağıtılmasına başlandı.

Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul "Bu hem halk hem de devlet için esrar ve kenevirden para kazanma fırsatı yaratacak" diyor.

Facebook hesabından esrarlı tavuk tarifi paylaşan bakan, esrarın içindeki etkin madde olan tetrahydrocannabinol (THC) oranının yemeklerde yüzde 0,2'yi geçemeyeceğini belirtti.

Ülke genelinde klinikler de hastalarına tedavi amaçlı esrar verebilecek.

Tayland 2018'de Asya'da tedavi amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran ilk ülke olmuştu.

Fakat uzmanlar, keyif amaçlı kullanımın hâlen yasadışı olması nedeniyle kamuya açık alanlarda esrar tüttürmeme tavsiyesinde bulunuyor.

Hükümet esrarla ilişkili suçlardan cezaevlerinde bulunan 4 bin kişiyi de tahliye etmeyi planlıyor.

Yıl boyu tropik iklime sahip olan ülke, esrar kullanımında köklü bir tarihe sahip.