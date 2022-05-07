O ülkede enflasyon tepkisi iç savaşa doğru gidiyor!

Hayat pahalılığı nedeniyle ülke çapında gösterilerin sürdüğü Sri Lanka'da yeniden olağanüstü hal ilan edildi.

Bloomberg'in haberine göre Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, son yılların en büyük ekonomik bunalımı ile karşı karşıya olan 22 milyonluk ada ülkesinde hükümet karşıtı protestolar sürerken gece yarısından itibaren olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Başkent Kolombo'da parlamentoya giden yolda binlerce öğrenci dünden bu yana kamp kuruyor.

Enflasyona yönelik tepkiler hükümet karşıtı gösterilere dönüştü

Ülkedeki hayat pahalılığı ve enflasyonu protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.