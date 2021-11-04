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Dünya O ülkede enflasyon 2016’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Dünya

O ülkede enflasyon 2016’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Koronavirüs salgınının yeni dalgası Rusya’yı kasıp kavurdu. Açıklanan son verilere göre ülkedeki yıllık enflasyon 2016’da bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 04:36:00 -
O ülkede enflasyon 2016’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Rusya’da yıllık  enflasyon ekimde yüzde 8,13’e çıkarak, şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), ekim ayında tüketici fiyatlarına ilişkin raporunu yayımladı.

Rapora göre, ülkede gıda fiyatları bu yılın ilk 10 ayında yüzde 10,9 artarken, fiyatı en çok artan temel gıda ürünlerinden salatalığın fiyatı yüzde 90, patatesin fiyatı yüzde 76, domatesin fiyatı ise yüzde 65 yükseldi.

Ülkede yıllık enflasyonun ekimde yüzde 8,13’e çıkarak, şubat 2016’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bilgisine yer verilen raporda, yükselişin ana nedeni olarak arz ve talep piyasasındaki dengesizliklere işaret edildi.

Analistler, küresel bazda artan enerji fiyatları ve hızla artan talep nedeniyle Rus ekonomisinin de etkilendiğini belirtti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre, ülkede yıl sonu enflasyon oranının yüzde 7,4’e seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

 

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