O ülkede 'casus kuş' şüphesi

Sudan’da üzerlerinde metal halkalar ve takip cihazları bulunan göçmen kuşların görülmesi, bölgede casusluk söylentilerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Sudan’ın Nil Nehri eyaletine bağlı Berber bölgesindeki Hille Yunus köyünde bulunan bitkin bir ak leylek, bacağındaki numaralı halkalar ve işaretler nedeniyle şüphe uyandırdı. Sosyal medyada görüntüleri yayılan kuşun taşıdığı ekipmanlar, göç yolculuğunu kaydeden bilimsel bir çalışmanın parçalarıydı.

Nil Nehri eyaletindeki Yaban Hayatını Koruma Polisi, kuşun bölgeye gönderilen teknik ekip ulaşmadan önce öldüğünü açıkladı. Veteriner incelemelerinde kuşta belirgin yorgunluk ve açlık belirtileri görüldü. Ölümünde sıcaklık stresi ve kanadındaki yaralanmanın etkili olduğu bildirildi.

Polonya Bilimler Akademisine bağlı Ornitoloji İstasyonu verilerine göre leylek, 1 Temmuz 2025’te doğaya bırakıldı. Sudan’ın Berber bölgesine ulaşana kadar yaklaşık 4.049 kilometre katetti.

Kuşun üzerindeki işaretler ve takip verileri, kıtalar arasındaki göç güzergâhının kaydedilmesini sağladı. Ancak binlerce kilometrelik yolculuk, kuşun Sudan’da yaşamını yitirmesiyle sona erdi. Polis, ölü kuşu ve bacağındaki halka ile etiketi inceleme işlemleri için muhafaza altına aldı.

Sudan’da benzer şüpheler daha önce başka göçmen kuşlar için de gündeme geldi. Sırtında kablosuz takip cihazı, bacağında ise alüminyum halka bulunan bir ak pelikan hakkında “casus kuş” ve “dinleme cihazı taşıdığı” yönünde söylentiler yayıldı.

Uzmanlar, pelikanın üzerindeki cihazın kuşların hareketlerini ve göç yollarını araştıran bilimsel bir programa ait olduğunu belirtti. Leylekler, telli turnalar ve akbabalar gibi farklı türlerde kullanılan halkalar ve numaralı işaretler de zaman zaman benzer kaygılara yol açıyor.