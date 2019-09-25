0553 313 94 23

O ülkede büyük kazanç! Yüksek kaliteli doğalgaz keşfedildi

Senegal'in Atlas Okyanusu kıyılarında büyük oranda yüksek kaliteye sahip yeni doğal gaz rezervi bulundu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:02
O ülkede büyük kazanç! Yüksek kaliteli doğalgaz keşfedildi

Senegal'in Atlas Okyanusu kıyılarında büyük oranda yüksek kaliteye sahip yeni doğal gaz rezervi keşfedildi.

Sahanın işletmecisi Kosmos Energy'den yapılan açıklamada, Yakaar 2 yatağında 30 metre derinlikte dünya standartlarına uygun yüksek kalitede doğal gaz rezervi bulunduğu belirtildi.

Yeni keşfedilen bu büyük miktardaki rezervin aynı firmanın işlettiği Moritanya-Senegal sınırındaki Yakaar 1 yatağının 9 kilometre güneyinde olduğu ifade edildi.

Yeni rezervin, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesi çerçevesinde iç ve dış pazarlara ihraç edilmesi hedefleniyor.

Kosmos Energy, temmuz ortalarında Senegal-Moritanya sınırındaki en büyük doğal gaz rezervlerinden "The Greater Tortue" gaz sahasında yüksek kaliteye sahip yeni rezerv keşfettiğini duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:02
  1. Senegal
  2. Kosmos Energy
  3. Atlas Okyanusu
  4. Moritanya-Senegal sınırı
  5. doğal gaz (LNG)
  6. Yeni rezervin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK dostu ikiyüzlü Batı
    1. PKK dostu ikiyüzlü Batı
    2. Suudi Arabistan'dan savaş tehdidi!..
    3. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    4. O ülkede büyük kazanç! Yüksek kaliteli..
    5. Afganistan'da C.Başkanlığı ofisine..
    6. Antalya'da feci kaza! 4 ölü, 2 yaralı
    7. SSK, Bağkur, SGK emekli maaşı intibak..
    8. İhsan Şenocak o davayı kazandı
    9. Kara yollarında son durum
    10. İstanbul depremin ardından gece..
    11. Dolar yeni güne nasıl başladı?
    12. Hamilelik belirtileri nelerdir ve ne..
    13. Afganistan'da Cumhurbaşkan'ının seçim..
    14. Adana'da bombalı saldırı! Çok sayıda..
    15. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio..
    16. Bankada parası olanın devlet güvencesi..
    17. Türkiye 'küresel vampir' IMF'nin..
    18. "Gizemli hastalığa" yol açmıştı!..
    19. BM Genel Sekreteri AntonioGuterres..
    20. Facebook 'zihin okuma' şirketi satın..
    Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: 3 ülkeyi daha davet edin
    Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: 3 ülkeyi daha davet edin
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Cami inşaatında korkunç ölüm!
    Cami inşaatında korkunç ölüm!

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu