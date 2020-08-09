O ülkede bombalı saldırı: Ölüler var
Afganistan'da akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argistan ilçesinde akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 8 sivil yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Argistan ilçesinin Şin Nerey bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını bildirdi.
Aryen, saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.