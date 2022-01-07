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Dünya O ülkede bir ilk! Müslüman isim general rütbesine yükseldi
Dünya

O ülkede bir ilk! Müslüman isim general rütbesine yükseldi

Sırbistan ordusunda ilk defa bir Müslüman, general rütbesine yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 22:20:00 -
O ülkede bir ilk! Müslüman isim general rütbesine yükseldi

Münübe Yılmaz

Sırbistan ordusunda ilk defa bir Müslüman, general rütbesine yükseldi. Belgrad merkezli Politika gazetesinin haberine göre Muharem Fazlic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in kararnamesi ile ordudaki ilk Müslüman general olmayı başardı. Belgrad Müftüsü Mustafa Jusufspahic de sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Muharem Fazlic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in kararnamesi ile Sırbistan ordusunda tuğgeneralliğe terfi etti” diyerek sevindirici gelişmeyi duyurdu.

 

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