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Teknoloji O ülkede bıktı: TikTok'a yasak geliyor!
Teknoloji

O ülkede bıktı: TikTok'a yasak geliyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-10 10:22:00 -
O ülkede bıktı: TikTok'a yasak geliyor!

ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasını mümkün kılan bir yasa tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasını mümkün kılan bir yasa tasarısını onayladı.

Son dönemde gizlilik endişeleriyle sık sık gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı tabanını her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Özellikle gençler arasında popülerlik kazanan TikTok için ABD, harekete geçti.

ABD'li yetkililer, platformun Çin hükûmetiyle bağlantılı olduğunu ve kullanıcı verilerini Çin'e aktardığını uzun süredir iddia ediyorlar. Temsilciler Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edilen yasa tasarısı, TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasının önünü açıyor. Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından kabul edilen tasarı, yasalaşırsa TikTok'un köşeye sıkışacağını gösteriyor.

Bu durumda, geliştirici şirket ByteDance, TikTok'un ABD'de faaliyet göstermesini sağlamak için haklarını başka bir şirkete satmak zorunda kalacak. Tasarının yasalaşması durumunda, TikTok'un ABD'deki haklarını satması için şirkete 165 gün süre verilecek. Eğer bu süre içinde satış gerçekleşmezse, ABD'deki kullanıcılar TikTok uygulamasını Android ve iOS mağazalarından indiremeyecekler.

TikTok, ABD'de yasaklanma ihtimaline karşı kullanıcılarına bildirimler göndermeye başladı. Gönderilen bildirimlerde, kullanıcıların Kongre'ye ulaşmaları, yetkililerle görüşmeleri ve TikTok'un yasaklanmasına karşı çıkmaları isteniyor. İlk aşama tamamlanan yasa tasarısı, önümüzdeki hafta genel oylamaya sunulacak.
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