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Dünya O ülkede bağlılık sözleşmesine imza atmayan kovulacak
Dünya

O ülkede bağlılık sözleşmesine imza atmayan kovulacak

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Kamu Hizmetleri Bakanı Patrick Nip, Hong Kong hükümetinin bağlılık sözleşmesine imza tamayanların işlerinden olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 02:39:00 -
O ülkede bağlılık sözleşmesine imza atmayan kovulacak

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Kamu Hizmetleri Bakanı Patrick Nip, RTHK News'e yaptığı açıklamada, Hong Kong hükümetine bağlılık yemini etmeyen kamu çalışanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kentte görevli 129 kamu çalışanının hükümete bağlılık yemini etmediğini belirten Nip, "Kamu Hizmetleri Komisyonu ile görüşeceğiz ve işten çıkarma prosedürlerini hızlandıracağız. İşlemleri birkaç ay içerisinde tamamlayacağımıza eminim." dedi.

Bakan Nip, kamu görevlilerinin, içeriğiyle aynı fikirde olmadıkları ve düşünce özgürlüğüne karşı olduğunu düşündükleri gerekçesiyle sözleşmeyi imzalamayı reddettiklerini ve bu mazeretlerin kabul edilmediğini kaydetti.

Hükümete bağlılık taşımanın temel bir sorumluluk olduğunu ifade eden Nip, bağlılık yeminini ihlal ettiği tespit edilen görevliler hakkında da hükümetin disiplin soruşturması başlatacağını vurguladı.

Hong Kong'da hükümete bağlılık yemini etme şartı, Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protestoların ardından getirilmişti.

Ulusal güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Hong Kong Emniyet Biriminden 28 Şubat'ta yapılan açıklamada, 47 kişinin "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle tutuklandığı belirtilmişti. Mahkeme, 5 Mart'ta tutuklu muhaliflerden Clarisse Yeung, Lawrence Lau, Hendrick Lui ve Mike Lam'ı, 11 Mart'ta da eski Milletvekili Helena Wong olmak üzere 8 kişiyi kefaletle serbest bırakmıştı.

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