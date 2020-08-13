O ülkede askeri üsse füze saldırısı

Irak'ın Selahaddin vilayetinde, başkent Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Balad askeri hava üssüne saldırı gerçekleştirildi.

Irak Güvenlik Enformasyon Birimi, Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Balad askeri hava üssünün Katyuşa füzeleriyle hedef alındığını duyurdu.

"3 Katyuşa füzesi düştü"

Yapılan açıklamada,"Selahaddin vilayetindeki Balad hava üssüne 3 Katyuşa füzesi düştü" ifadeleri kullanıldı.

Ölü ve yaralı var mı?

İlk belirlemelere göre saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralananların olmadığı bildirilen açıklamada, maddi hasarın boyutuna ilişkin ise bir bilgi yer almadı.

Balad Askeri Hava Üssü

Balad Hava Üssü 1980'li yılların başında inşa edildi. Irak hükümetince kontrol edilen Balad'ı Amerikalılar, 2003 senesinden bu yana çeşitli şekillerde kullandı.

Katyuşa füzesi nedir?

2. Dünya Savaşı'nda kullanılan Katyuşa, Sovyet yapımı çoknamlulu roketatardır.

Uzunca bir dönem savaşın en büyük sırlarından biri olarak bilinmektedir. Bu silahın düşman eline geçmesinden korkan Sovyetler ancak gizli servis ajanlarının kullanmasına müsade ediyorlardı.

Katyuşa'lar Sovyetler tarafından düşman üzerinde korku ve şok oluşturmak için toplu halde kullanılmıştır. İsabetsiz atışlarına rağmen toplu piyade hedeflerine karşı çok etkili oldukları bilinmektedir.

Katyuşa füzesi özellikleri

Basit tasarımı olan Katyuşa'lar roketleri atmak için ray şeklinde çubuklar ve onları aşağı yukarı oynatmaya yarayan basit bir mekanizma üstüne kuruludur.

Anti-piyade silahı olarak tasarlanan Katyuşa'lar kadar Alman askerleri üzerinde bu kadar korku oluşturan başka bir silah olmadığı belirtilmektedir. Aynı zamanda tanklara karşı da etkili bir şekilde kullanılan Katyuşa'lar isabet ettiğinde çoğu Alman tankını delebilecek güce sahipti.

Katyuşa'ların ZIS-6 üstüne monte edilmiş modeli BM-13'ler en çok üretilen Katyuşa çeşididir. Maksimum menzili 20 kilometre olan BM-13 modelinin hedefte etki alanı yaklaşık 400,000 m²'dir.