  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede askeri uçak düştü
Dünya

O ülkede askeri uçak düştü

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'un güneyinde bulunan Tatavin bölgesinde F-5 tipinde bir askeri uçak düştü ve pilot hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:56:00 -
O ülkede askeri uçak düştü

Tunus'un güneyindeki Tatavin bölgesinde F-5 tipinde bir askeri uçak düştü ve pilot hayatını kaybetti.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus hava kuvvetlerine bağlı F-5 tipindeki bir askeri uçak Tatavin vilayetindeki çöl bölgesinde düştü.

Ülkenin güneyindeki Tatavin vilayetine bağlı Remada bölgesi yakınlarında bir keşif misyonu sırasında askeri uçağın düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği ve olayın araştırılması için bir askeri teknik komitenin görevlendirildiği paylaşıldı.

Uçağın düşüş nedenine ilişkinse açıklamada bir detay verilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada ambargosu sonrası müjde! Türkiye seri üretimine başlıyor
Teknoloji

Kanada ambargosu sonrası müjde! Türkiye seri üretimine başlıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİHA'larda kullanılan CATS kameralarının yerli olarak seri üretimine başlanacağının müjdesini verdi...
Kaftancıoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtan çıkış!
Siyaset

Kaftancıoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtan çıkış! "Erken seçim isteyemeyiz, çünkü..."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Atatürk" yerine "Mustafa Kemal" ifadesini kullandığı Taksim Toplantısı'nda, partisinin erke..
Türkiye'de koronavirüste o dönem sona erdi! İstanbul ve Marmara için kritik hafta
Korona Virüs

Türkiye'de koronavirüste o dönem sona erdi! İstanbul ve Marmara için kritik hafta

Koronavirüse ilişkin yapılan son değerlendirmelerle salgının yaz göçünün tamamlandığı, bundan sonra vakaların "yerinde bulaş" olarak nitelen..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay