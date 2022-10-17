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Dünya O ülkede altın madeninde heyelan! Ölüler var
Dünya

O ülkede altın madeninde heyelan! Ölüler var

Burkina Faso’nun kuzeyindeki Namentenga eyaletinde bulunan altın madeninde meydana gelen heyelanda 27 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 22:51:00 -
O ülkede altın madeninde heyelan! Ölüler var

Burkina Faso’nun kuzeyindeki Namentenga eyaletinde bulunan altın madeninde meydana gelen heyelanda 27 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Namentenga eyaletindeki bağlı Lebri köyündeki Gassin altın arama sahasında toprak kayması meydana geldi.

Heyelanda 27 maden işçisi yaşamını yitirdi.

Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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