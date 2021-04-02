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Dünya O ülkede alçak saldırı! Ölüler var
Dünya

O ülkede alçak saldırı! Ölüler var

Afganistan’ın güneyindeki Helmand’a yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 19:27:00 -
O ülkede alçak saldırı! Ölüler var

Afganistan’ın güneyindeki Helmand’a yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Helmand'da bulunan Chargul bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Chargul'a yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Helmand Valiliği Sözcüsü Omar Zwak yaptığı açıklamada, “Sivilleri taşıyan araç bölgeden geçerken, yol kenarındaki patlayıcının hedefi oldu ve olayda 5 sivil yaşamını yitirdi” dedi.

Diğer yandan, ülkenin batısında yer alan Herat'ın Kashke Kohna bölgesinde de benzer bir saldırı gerçekleştirildi, saldırıda 7 sivil yaralandı.

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