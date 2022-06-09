O ülkede ABD'nin eğittiği güçlere pusu: 15 ölü!
Somali'nin güney kesiminde ABD tarafından eğitilen Mogadişu yönetimi güçleri saldırının hedefi oldu.
Somali'nin güney kesiminde ABD tarafından eğitilen Mogadişu yönetimi güçleri saldırının hedefi oldu.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı 9 Haziran Perşembe günü Somali'nin Orta Şabel bölgesindeki Belad yerleşimi yakınlarında düzenlendi.
ABD tarafından eğitilen özel birim "Danab"a mensup askerleri taşıyan konvoy, El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab tarafından hedef alındı.
Bölge, başkent Mogadişu'ya yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor.
Yerel kaynaklar saldırıda 15 askerin öldürüldüğünü ifade etti.
Saldırı sonrası bölgede kaydedilen video görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.
Amerikan ordusu, 2021 yılının Ocak ayında, 14 yıldır varlık gösterdiği Somali'den tamamen çekilmişti. Ancak söz konusu karar kısa sürdü.
ABD, Mogadişu yönetiminin yeni cumhurbaşkanı olarak Hasan Şeyh Mahmud'un seçilmesinden saatler sonra, ülkeye yeniden asker gönderme kararı aldı.
ABD güçleri ve ABD tarafından eğitilen yerel birlikler son dönemde bölgede hareketliliklerini artırmış durumda.
Kaynak: Mepa News