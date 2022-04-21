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Avrupa O ülkede 74 milyar dolarlık kayıp!
Avrupa

O ülkede 74 milyar dolarlık kayıp!

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, Ukrayna'daki savaş ve diğer küresel olayların piyasalarda oynaklığa neden olması dolayısıyla hisse yatırımlarının değerinin düşmesi sonucu bu yılın ilk çeyreğinde 653 milyar Norveç kronu (74 milyar dolar) yatırım zararı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 17:50:00 - 2022-04-21 17:51:26
O ülkede 74 milyar dolarlık kayıp!

Norveç Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde fonun yatırım zararının yüzde 4,9 olduğu, bunun da 653 milyar Norveç kronuna (74,2 milyar dolar) denk geldiği belirtildi.

Açıklamada, fonun ana varlık sınıfı olan borsa portföyünün ise yaklaşık yüzde 5,2 değer kaybettiği vurgulanarak, fonun piyasa değerinin 31 Mart 2022 itibarıyla 11,657 trilyon Norveç kronu (1 trilyon 324 milyar dolar) olduğu belirtildi.

Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından yüzde 4,8 zarar yazarken, borsada işlem görmeyen gayrimenkul yatırımlarından ise yüzde 4,1 getiri elde etti.

Fonun açıklamasında, fonun portföyünün dağılımında yüzde 70,9'u hisse senetlerinde, yüzde 26,3'ü sabit getirili menkul kıymetlerde, yüzde 2,7'si gayrimenkul yatırımında ve yüzde 0,1’nin de halka arz olmayan yenilenebilir enerji altyapı yatırımlarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Fonun Yatırım Yönetimi Başkan Yardımcısı Trond Grande, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “2022’nin ilk çeyreği jeopolitik türbülansla şekillendi.” ifadesini kullandı.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor. Fonun, Norveç dışında 70 ülke ve 9 bin 338’den fazla firmada yatırımı bulunurken, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,5’ni elinde tutuyor.

Öte yandan, geçen yılın sonunda Rusya'da 2,83 milyar dolarlık bir yatırımı bulunan Norveç Varlık Fonu, 27 Şubat'ta Rusya’nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle bu ülkeden çıkma kararı almıştı.

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