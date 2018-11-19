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O ülkede 6.7 büyüklüğünde deprem

Fiji'nin başkenti Suva'nın 283 kilometre doğusunda 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 08:53
O ülkede 6.7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, deniz  tabanının 534 kilometre altında kaydedilen sarsıntının herhangi bir hasara yol  açmayacak kadar derinde olduğu bildirildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, tsunami tehlikesi olmadığını duyurdu.

Ağustos ayında da Ndoi Adası'nın 280 kilometre kuzeydoğusunda deniz  tabanının 560 kilometre altında 8.2 büyüklüğünde deprem kaydedilmiş, can ya da  mal kaybı yaşanmamıştı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 08:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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