  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede 6,1 büyüklüğünde deprem
Dünya

O ülkede 6,1 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-11-02 10:11:00 -
O ülkede 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya’da yürekleri ağızlara getiren bir deprem meydana geldi.

Endonezya'nın güney bölgelerindeki Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kupang kentinin 21 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Endonezya’da yıkılan bina var mı?

Yerin yaklaşık 36 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin bölgede paniğe yol açtığı, birçok binada küçük çaplı hasarlara neden olduğu belirtildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumuna bağlı Deprem ve Tsunami Merkezi yetkililerinden Daryono, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, depremin karada meydana geldiği için tsunami riskinin olmadığını belirtti.

Daryono, "Deprem, birçok bina ve evde küçük çaplı hasarlara yol açtı." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma bildirilmedi.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

Bakan Özhaseki’den depremzedelere müjde! Aralık ayında teslim edilecek!
Bakan Özhaseki’den depremzedelere müjde! Aralık ayında teslim edilecek!

Ekonomi

Bakan Özhaseki’den depremzedelere müjde! Aralık ayında teslim edilecek!

Japon uzmandan korkutan açıklama! 'Marmara'yı çok kötü bir deprem bekliyor'
Japon uzmandan korkutan açıklama! 'Marmara'yı çok kötü bir deprem bekliyor'

Yaşam

Japon uzmandan korkutan açıklama! 'Marmara'yı çok kötü bir deprem bekliyor'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23