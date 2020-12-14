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Sağlık O ülkede 5 haftalık karantina kararı! Başbakan ulusa seslendi
Sağlık

O ülkede 5 haftalık karantina kararı! Başbakan ulusa seslendi

Hollanda'nın ülke çapında beş haftalık yeni tip koronavirüs karantinası ilan ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:47:00 -
O ülkede 5 haftalık karantina kararı! Başbakan ulusa seslendi

Hollanda'nın ülke çapında beş haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası ilan ettiği bildirildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülke çapında koronavirüsle mücadele etmek için 5 hafta karantina uygulanacağını bildirdi. Ulusa seslenen Rutte, “Mümkün olduğunca evde kalın ve gereksiz yere dışarıya çıkmayın” ifadelerini kullandı.

Yeni tedbirler sıralandı

Rutte, uygulanacak karantinada alınan önlemleri şu şekilde açıkladı:

“Eczaneler, kuru temizlemeciler ve gözlükçüler gibi süpermarketler, kasaplar ve fırıncılar da açık kalacak. Hırdavatçılar ve giyim mağazaları kapanacak. Sipariş edilen ürünler hırdavatçılardan teslim alınabilir. Müzeler, hayvanat bahçeleri ve yüzme havuzları gibi yerler de kapatılmalıdır. Oteller açık kalabilir ancak artık yiyecek ve içecek servisi yapmayacak. Kütüphaneler kapanıyor, ancak yine de kitap alabilirsiniz. Bankalar açık kalıyor. Kuaförler ve masaj salonları kapatılıyor. Tıbbi meslekler için bir istisna yapılabilir. Bu örneğin fizyoterapistlerin, ebelerin ve diş hekimlerinin çalışmaya devam edeceği anlamına gelir. İlköğretimden üniversitelere kadar okullar Çarşamba gününden itibaren kapanıyor ve çevrimiçi eğitime geçiliyor.”

Ülkede son durum

Hollanda’da son 24 saatte ülke genelinde 8 bin 457 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 621 bin 944’e, toplam can kaybı ise 10 bin 82’ye ulaştı.

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