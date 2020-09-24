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Dünya O ülkede 20 kişi rehin alındı! Operasyon yapıldı
Dünya

O ülkede 20 kişi rehin alındı! Operasyon yapıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde silahlı çetelerce rehin tutulan 20 kişi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 21:19:00 -
O ülkede 20 kişi rehin alındı! Operasyon yapıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da rehin vakası yaşandı.

Operasyon yapıldı

Silahlı çeteler, ülkenin kuzeyinde 20 kişiyi rehin tuttu. Rehin olan kişiler yapılan operasyonlar ile kurtarıldı.

Konu ile ilgili Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, gazetecilere açıklamada bulundu. Enenche, Katsina eyaletine bağlı Fankama ve Sabon Layi bölgelerinde, silahlı çete üyelerine dönük bir operasyon yapıldığını bildirdi.

11'i kadın 20 kişi kurtarıldı

Bakanlık Sözcüsü Enenche, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin aldığı 11'i kadın 20 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Çok sayıda çete üyesi etkisiz hale getirildi

Enenche, operasyonlarda çok sayıda silahlı çete üyesinin de etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Önemli sayıda mühimmat ele geçirildi

Operasyonlarda mühim sayıda mühimmatın da ele geçirildiği bildirilirken, rehinelerin ne zaman kaçırıldıkları ile ilgili bilgi ise paylaşılmadı.

Fulanilerle çiftçiler arasında yaşanan çatışmalar

Nijerya, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ve çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Fulaniler kimdir?

Fulaniler, Orta ve Batı Afrika'nın pek çok ülkesine yayılan yaklaşık 40 milyon nüfusu ile kıtanın en büyük yarı göçebe kabilesine verilen isimdir.

Nijerya'daki Fulanilerin büyük bir kısmı yarı göçebe olarak yaşıyor. Bir kısmı ise şehirlerde hayatlarına devam ediyor. Fulanilerin hayvanlarını otlatmak için büyük sürülerle gerçekleştirdikleri yolculuklar, sıklıkla çiftçilerle aralarında gerginlik yaşanmasına sebebiyet veriyor. Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını, hayvanlarını çalmaya çalıştığını iddia ediyor.

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