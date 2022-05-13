O ülke, Suriye'deki askerlerini Ukrayna'ya gönderiyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’da Donbas bölgesinin tamamını kontrol altına alma sürecini hızlandırmak için Suriye’den Ukrayna’ya asker göndermeye başladığı iddia edildi.

The Independent’ın haberine göre, Rus askerleri, Putin’in Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’i destekleme emri verdiği 2015’ten bu yana bulundukları Suriye’den Ukrayna’ya gidiyor.

Moscow Times gazetesi, bu birliklerin Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte Rusya’nın varlığını artırmak için cepheye nakledilmeden önce Ukrayna’daki üç havaalanında konuşlandırıldığını bildirdi.

Moskova, 2015-2018 yılları arasında Suriye’de 63 binden fazla Rus askerinin konuşlandırıldığını bildirdi. Ancak, şu anda orada kaç asker olduğu belli değil.

Batı istihbaratına göre, Rus kuvvetleri, ‘özel askeri operasyon’ ile karşı karşıya kalan Ukrayna kuvvetlerinin direnişi karşısında hüsrana uğradı. Bu da, Kremlin’in Kiev’i ele geçirmekten vazgeçerek, Donbas’ın tamamının kontrolünü ele geçirme kararı almasına neden oldu.

Kaynaklara göre, Rusya’nın Suriye’de çekildiği hava üsleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Lübnan Hizbullahı’na bağlı güçlere devrediliyor.

Moskova’nın bu adımı, Ukrayna’nın Harkov’da Rus birliklerini kuzeye püskürten karşı saldırılar başlatması ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine başvurmak için harekete geçmesinin ardından geldi.

Rusya, Finlandiya’nın NATO’ya katılma hamlesinin Avrupa’yı daha istikrarsız hale getireceğini ve bunun Finlandiya’ya orantılı biçimde yanıt vermek için gerekçe oluşturduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Helsinki’nin NATO başvurusunun ülkenin dış politikasında ‘köklü bir değişiklik’ olduğunu ifade etti.

Bakanlığın açıklamasında, “Rusya, ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri-teknik hem de diğer nitelikteki misilleme adımlarını atmak zorunda kalacak” denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise, Finlandiya’nın NATO’ya girmek için attığı adımların üzüntü verici olduğunu söyleyerek, “Finlandiya’nın NATO’ya olası katılımıyla ilgili durumu analiz edeceğiz ve güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri geliştireceğiz” dedi.