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Sağlık O ülke sonuçları paylaştı! BioNTech aşısı ne kadar koruyor?
Sağlık

O ülke sonuçları paylaştı! BioNTech aşısı ne kadar koruyor?

Yunanistan'da yapılan bir araştırmada, Pfizer/BioNTech aşısının bireylerde oluşturduğu antikor seviyesinin aşı olanları ne kadar koruduğunu ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 22:02:00 - 2021-10-10 22:11:34
O ülke sonuçları paylaştı! BioNTech aşısı ne kadar koruyor?

Yunan gazete Kathimerini’de yayınlanan ve Aleksandra Hastanesi Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmada Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in Almanya’da kurduğu BioNTech firması ile Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

1 yıl boyunca koruma sağlıyor

Araştırmada iki doz aşı olan sağlıklı bireylerde oluşan antikor seviyelerinin en az 1 yıl boyunca üst seviyede olduğu belirtildi. Daha önce koronavirüs bulaşmış ve daha sonra sağlığına kavuşanların tek doz koronavirüs aşısı yapmasının yeterli koruma sağladığı kaydedilirken araştırmada 3.500’ten fazla kişinin verileri mercek altına alındı.

"İki dozda yüzde 97.2 koruma sağlıyor"

Araştırmayı yürüten profesörler Evangelos Terpos, Ioannis Trougakos ve Thanos Dimopoulos, “İkinci doz aşı olanlarda oluşan antikor seviyesi 22’nci günde ciddi bir artış gösteriyor ve 36’ncı günde yüzde 97.2’lik bir koruma ile en yüksek seviyeye ulaşıyor. Yani ikinci doz aşı olduktan iki hafta sonra artış başlıyor ve günde yaklaşık yüzde 3’lük bir artış elde ediliyor. İkinci doz aşıdan 3 ay sonra antikor seviyeleri yüksek seyrediyor” açıklamasını yaptı.

"Antikor testine gerek yok"

Bilim insanları, “Sonuçlara göre vatandaşların antikor testi yapmasına gerek yok çünkü yüksek antikor seviyesi olmaması ihtimali sıfır. En az 1 yıl boyunca antikor seviyeleri yüksek değerlerde seyrediyor” ifadesini kullandı.

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