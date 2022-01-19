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Dünya O ülke savaş için her an harekete geçebilir
Dünya

O ülke savaş için her an harekete geçebilir

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün artarken, Rus ordusunun Kiev'e Belarus'tan saldırabileceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 23:36:00 -
O ülke savaş için her an harekete geçebilir

Münübe Yılmaz

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün artarken, Rus ordusunun Kiev'e Belarus'tan saldırabileceği iddia edildi. Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rus askeri güçlerinin önceki gün Beyaz Rusya'ya girdiği ifade edilerek, Moskova'nın önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya karşı büyük bir saldırı başlatmaya hazır olduğu belirtildi. RF Silahlı Kuvvetlerinin önemli bölümü Belarus'a gelirken, buna ek olarak, yakın gelecekte Su-35 savaş uçaklarının ve S-400 Triumph kompleksleri ile Pantsir hava savunma sistemlerinin de Belarus’ta konuşlandırılacağı öğrenildi. 

Rusya’dan “Savaşa hazırım” mesajı

Rus basınından gelen yeni görüntülere göre Rusya ve Belarus'un gelecek ay gerçekleştireceği müşterek tatbikat kapsamında geniş kapsamlı birlikler Belarus'a gönderildi. Belarus üzerinden Ukrayna sınırına çok sayıda tank ve kısa menzilli füze de nakleden Rusya, bu sevkiyatıyla savaşa hazır olduğunu da bir defa daha ilan etmiş oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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