O ülke, Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdi! İmamoğlu detayı bomba

"FETÖ firarisi Can Dündar ile birlikte pek çok FETÖ kaçağını dört başı mamur ağırlayan Almanya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda temenni ve yönlendirme içeren pek çok haber ile yoruma medyasında yer veriyor" ifadelerini kullanan Şebnem Bursalı, "Almanya gezisi ilk günde kesilen Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu lehinde ciddi bir kamuoyu oluşan ve oluşturulmaya çalışılan Almanya, anlaşılan o ki CHP içinde ve 6'lı masada İmamoğlu lehine daha çok çalışıp masada epey bir kargaşa çıkaracak!.." dedi.

Bursalı, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Almanya ve Alman medyasının Ekrem İmamoğlu'na verdiği destek herkesin malumu. Artık işi o kadar ileri götürdüler ki, en açık şekilde bunu söylemekten çekinmiyorlar. FETÖ firarisi Can Dündar ile birlikte pek çok FETÖ kaçağını dört başı mamur ağırlayan Almanya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda temenni ve yönlendirme içeren pek çok haber ile yoruma medyasında yer veriyor.

Ausburger Allgemeine gazetesinde Susanne Güsten, "Ekrem İmamoğlu: Türkiye'nin umudu" başlıklı haberi yazarken, Frankfurter Rundschau gazetesinde Erkan Pehlivan, "İmamoğlu kazanabilir" başlıklı bir makale yazdı. NEXT24 internet sitesi ise bir araştırma şirketinin Türkiye'de yaptığı kamuoyu araştırmasında seçmenin yüzde 56.7'sinin Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceği sonucunu içeren bir haber yayımlayarak İmamoğlu'nu işaret etti!

Die Zeit gazetesinde yazan Can Dündar ise Batı'nın Erdoğan'dan vazgeçmeyeceğini, karar alamayan bir demokratik iktidarın, Batı'nın gözünde hızlı karar alan "otokrat Erdoğan'dan" iyi olmayacağını belirtti. Bunda da mülteci anlaşması, Karadeniz politikası ve Ukrayna krizinde Erdoğan'ın izlediği politikaların etkili olduğunu yazdı.

Almanya gezisi ilk günde kesilen Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu lehinde ciddi bir kamuoyu oluşan ve oluşturulmaya çalışılan Almanya, anlaşılan o ki CHP içinde ve 6'lı masada İmamoğlu lehine daha çok çalışıp masada epey bir kargaşa çıkaracak!.."