O ülke hidrojenle çalışan uçak motorunda çalışmalara başladı! Elektrikli uçağında proje ilk kez olacak

Airbus, hidrojenle çalışan uçaklar için süperiletkenlik araştırmasını bir adım öteye taşıdığını açıkladı. Airbus UpNext, Cryoprop adı verilen süper iletken teknolojilerin olgunlaşmasını hızlandırmak için yeni bir teknolojik gösterici üretmeye başladı. Airbus’ın yüzde yüz iştiraki olan Airbus UpNext, gelecekteki hidrojenle çalışan bir uçağın elektrikli tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere süper iletken teknolojilerin olgunlaşmasını hızlandırmak için yeni bir teknolojik gösterici projesine başladı.

Avrupalı havacılık şirketinden yapılan aaçıklamaya göre, Cryoprop olarak bilinen yeni gösterici, bir helyum devridaim döngüsü yoluyla sıvı hidrojenle soğutulan ve Fransa’nın Toulouse ve Almanya Ottobrunn’daki Airbus ekipleri tarafından geliştirilen, iki megawatt sınıfı süper iletken bir elektrikli tahrik sistemini entegre edecek ve olgunlaştıracak. Airbus UpNext CEO’su Michael Augello, “Önceki katılımcılarımız, süperiletken teknolojilerin gelecekteki hidrojenle çalışan uçakların yüksek güçlü elektrifikasyonu için önemli bir kolaylaştırıcı olacağını göstermişti. Yeni göstericinin tahrik sisteminde performans iyileştirmelerine yol açacağına, önemli ağırlık ve yakıt tasarrufu potansiyeline dönüşeceğine gerçekten inanıyorum” dedi.

haber.aero'ya göre: Airbus birkaç yıldır çalışıyor Airbus birkaç yıldır yüksek güçlü elektrikli tahrik için süper iletken teknolojiler geliştiriyor ve geçen yıl entegre 500 kW’lık kriyojenik tahrik sisteminin devreye alınmasıyla sonuçlandı. Cryoprop, güvenlik, sanayileşme, bakım ve operasyonlarla ilgili tüm hususları değerlendirerek gelecekteki uçak uygulamaları için süper iletken teknolojilerin potansiyelini doğrulayacak. Bu tanıtım aynı zamanda Airbus’a üst düzey şirket içi uzmanlık geliştirme ve süper iletken kablolar, motorlar, kriyojenik güç elektroniği ve kriyojenik soğutma sistemleri gibi alanlarda yeni ürünlerin tanıtımını hızlandırmak için yeni bir ekosistemi teşvik etme fırsatı verecek.



