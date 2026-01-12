  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul Valiliği’nden beklenen açıklama geldi! Eğitime 1 gün ara verildi Terörist başı Salih Müslim’in yeğeninden itiraf gibi açıklamalar: "Örgüt bölgeyi demir yumrukla yönetti!" VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız! CHP’li İBB’de liyakat faciası: Mühendislik şirketine "Tarihçi" müdür atadılar! Ulusalcı generallerin "100 bin asker" yalanı çöktü! Terör elebaşı Mazlum Abdi köşeye sıkıştı Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden ‘dron olaylarını’ soruşturma çağrısı Ünlü model belediye başkanına twerkli destek verdi: Herkesin aklına ilk gelen CHP’nin 'Twerkçi başkanı' oldu Kendi ülkesine düşman, Etiyopya’ya hayran: Sözcü’nün havalimanı ikiyüzlülüğü deşifre oldu! ABD'den Şara'ya YPG ricası: Teröristleri ölümden hamileri kurtardı Sanat maskeli İsrail iş birliğine tokat: Yönetmen Necmi Sancak İKSV’den aldığı ödülünü çöpe fırlattı!
Dünya O ülke Gazze'de ABD öncülüğünde kurulacak güce asker gönderecek
Dünya

O ülke Gazze'de ABD öncülüğünde kurulacak güce asker gönderecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
O ülke Gazze'de ABD öncülüğünde kurulacak güce asker gönderecek

Bangladeş yönetimi, Gazze Şeridi'nde ABD öncülüğünde kurulması beklenen güce asker göndermek istediğini açıkladı.

Bangladeş yönetimi, Gazze Şeridi'nde ABD öncülüğünde kurulması beklenen güce asker göndermek istediğini açıkladı.

Bangladeş Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze'de konuşlandırılması beklenen uluslararası istikrar gücüne katılmak istediğini ABD'ye ilettiğini söyledi.

Bangladeş yönetiminden yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik danışmanı Khalilur Rahman'ın Washington'da ABD'li diplomatlar Allison Hooker ve Paul Kapur ile görüştüğünü belirtti.

Açıklamada Khalilur Rahman'ın "Bangladeş'in Gazze'de konuşlandırılacak uluslararası istikrar gücünün bir parçası olmaya prensipte ilgi duyduğunu ifade ettiği" belirtildi. Açıklamada önerilen katılımın kapsamı ya da niteliğinden bahsedilmedi.

Kasım ayı ortasında kabul edilen bir BM Güvenlik Konseyi kararı, Gazze'de geçici bir "Uluslararası İstikrar Gücü" kurulması için "Barış Kurulu"na ve onunla birlikte çalışacak ülkelere yetki vermişti.
Söz konusu gücün kurulması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasını oluşturuyor.

 

BM Güvenlik Konseyi, bu güce "askeri, terör ve saldırı altyapısının imhası ve yeniden inşasının önlenmesi ve devlet dışı silahlı grupların silahlarının kalıcı olarak devre dışı bırakılması da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması sürecini sağlayarak güvenliği istikrara kavuşturmak için yeni eğitilmiş ve onaylanmış Filistin polisi ile birlikte çalışma" yetkisi vermişti.

Gücün ana hedeflerinden birinin Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların silahsızlandırılması olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23