O ülke Gazze'de ABD öncülüğünde kurulacak güce asker gönderecek

Bangladeş yönetimi, Gazze Şeridi'nde ABD öncülüğünde kurulması beklenen güce asker göndermek istediğini açıkladı.

Bangladeş Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze'de konuşlandırılması beklenen uluslararası istikrar gücüne katılmak istediğini ABD'ye ilettiğini söyledi.

Bangladeş yönetiminden yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik danışmanı Khalilur Rahman'ın Washington'da ABD'li diplomatlar Allison Hooker ve Paul Kapur ile görüştüğünü belirtti.

Açıklamada Khalilur Rahman'ın "Bangladeş'in Gazze'de konuşlandırılacak uluslararası istikrar gücünün bir parçası olmaya prensipte ilgi duyduğunu ifade ettiği" belirtildi. Açıklamada önerilen katılımın kapsamı ya da niteliğinden bahsedilmedi.

Kasım ayı ortasında kabul edilen bir BM Güvenlik Konseyi kararı, Gazze'de geçici bir "Uluslararası İstikrar Gücü" kurulması için "Barış Kurulu"na ve onunla birlikte çalışacak ülkelere yetki vermişti.

Söz konusu gücün kurulması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasını oluşturuyor.

BM Güvenlik Konseyi, bu güce "askeri, terör ve saldırı altyapısının imhası ve yeniden inşasının önlenmesi ve devlet dışı silahlı grupların silahlarının kalıcı olarak devre dışı bırakılması da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması sürecini sağlayarak güvenliği istikrara kavuşturmak için yeni eğitilmiş ve onaylanmış Filistin polisi ile birlikte çalışma" yetkisi vermişti.

Gücün ana hedeflerinden birinin Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların silahsızlandırılması olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News