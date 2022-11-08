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Dünya O ülke duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz
Dünya

O ülke duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz

Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 22:42:00 -
O ülke duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz

Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşmeler yapıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Türkiye ile yatırımların teşviki konusunun Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Haberde, Suudi Arabistan yönetimi ile Türkiye hükümeti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında iş birliği için bir mutabakat muhtırası taslağı hakkında Türk tarafı ile görüşüldüğü ifade edildi.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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