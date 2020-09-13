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Dünya O ülke duyurdu: Terör eylemlerinin planlayıcısını öldürdük
Dünya

O ülke duyurdu: Terör eylemlerinin planlayıcısını öldürdük

Pakistan, Afganistan sınırında terör eylemleri düzenleyen önemli isimlerden birinin öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 19:38:00 -
O ülke duyurdu: Terör eylemlerinin planlayıcısını öldürdük

Pakistan ordusu, Afganistan sınırında terör eylemleri yapan kritik isimlerden birinin öldürüldüğünü bildirdi.

Beraberindeki 3 terörist ile öldürüldü

Pakistan ordusunun sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, konuya ilişkin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli terörist faaliyetlerin planlayıcısı olduğunu belirttiği terörist komutan İhsan Ullah'ın, namıdiğer İhsan Sanray'ın, Kuzey ve Güney Veziristan arasındaki sınır yakınında Şaktu'da yapılan operasyonda 3 diğer terörist ile beraber öldürüldüğünü duyurdu.

2014'ten beri 5 binden fazla militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Afganistan sınırında Pakistan Talibanı'na (TTP) dönük askeri operasyonlarında 2014 senesinden beri 5 binden fazla militan etkisiz hale getirildi. Yapılan hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucunda ise 700'ün üzerinde asker de hayatını kaybetti.

Afganistan-Pakistan sınırı, Aşiretler ve Veziristan Bölgesi'nde etkili olan Pakistan Talibanı, 2007 senesinde 13 örgütün birleşmesi ile kuruldu.

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