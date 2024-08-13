O ülke dünyada ilki başardı! İlk topçu insansız kara aracını tanıtıldı

MTS-15 robotik paletli şasi, yüksek hareket kabiliyeti ve hassasiyetle en zorlu ortamlarda verimli bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmış bu yenilikçi topçu UGV’nin ana bileşenidir. Sistem, çeşitli küresel çatışmalarda uzun bir kullanım geçmişine sahip, müthiş bir topçu parçası olan D-30 122 mm obüs ile donatılmıştır. Rusya, bu iyi bilinen obüsü otonom bir platforma entegre ederek, mevcut askeri teknolojileri çağdaş ihtiyaçları karşılayacak şekilde modernize etme ve uyarlama yeteneğini göstermiştir.

MENZİLİ 120 KM MESAFE

Bu sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri de dikkat çekici atış menzilidir. UGV’ye monte edilen D-30 obüsü, düşman hedeflerine maksimum 15,3 kilometre mesafeden saldırabilir. Bu geniş menzil, UGV’ye güvenli bir mesafeden vurabilmesini sağlayan önemli bir stratejik avantaj sağlar.

Sistemin, sadece 30 saniyede yürüyüş pozisyonundan atış pozisyonuna ve geri dönüşe geçebilen hızlı operasyonel esnekliği, muharebe etkinliğini daha da artırır. UGV’nin otonom yetenekleri, tasarımının dikkat çekici bir yönüdür. Otomatik yükleme sistemiyle donatılan araç, insan müdahalesi olmadan mühimmat taşıyabilir ve ateşleyebilir, bu da operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artırır ve muharebe bölgelerindeki personel için riski azaltır. Çeşitli arazilerde yüksek hareket kabiliyeti için tasarlanan MTS-15 şasisi, UGV’nin operasyonel yeteneklerini daha da artırır. 15 tonluk bir yükleme kapasitesine sahip olan UGV, uzun süreli görevler için yeterli mühimmat ve malzeme taşıyabilir, 120 kilometrelik bir menzile ve 12 km/s’lik maksimum hıza sahiptir ve bu da onu zorlu ortamlarda uzun menzilli görevler için uygun hale getirir.

UZAKTAN KUMANDA

Bu topçu İHA’nın tanıtımı, uzaktan kumanda koşulları altında çalışmak üzere tasarlanmış insansız askeri sistemlerde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Rus askeri personeli için riski en aza indirirken düşman kuvvetleriyle çatışabilir. 500 metreye kadar uzaktan kumanda menzili ile İHA, taktik duruma bağlı olarak hem doğrudan ateş desteği hem de uzun menzilli bombardıman için kullanılabilir.

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