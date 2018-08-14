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O ülke dış ticaret rakamlarını açıkladı! Dördüncü büyük ortağı Türkiye

Özbekistan'ın açıkladığı dış ticaret verilerine göre, 2018'in ilk yedi ayında yüzde 6,5'lik pay ile ülkenin dördüncü en büyük ticari ortağı Türkiye oldu.

14 Ağustos 2018 Salı 10:05
O ülke dış ticaret rakamlarını açıkladı! Dördüncü büyük ortağı Türkiye

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, yılın Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 24,1 artışla 17,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde ihracat hacmi yüzde 15,7 artışla 7,6 milyar dolar, ithalat hacmi ise yüzde 31,4 artışla 10,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde Özbekistan'ın dış ticaret açığı 2,5 milyar dolara ulaştı. Yapılan açıklamaya göre, Ocak-Temmuz aylarında Özbekistan'ın en büyük ticari ortakları arasında 3 milyar 335,8 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 18,8'lik pay ile Çin ilk sıraya yükseldi. Daha önce Özbekistan'ın ticari ortakları arasında geleneksel olarak yer aldığı ilk sırayı Çin'e kaptıran Rusya ise 3 milyar 230,1 milyon dolarlık dış ticaret ve 18,2'lik pay ile ikinci sıraya geriledi.

KAZAKİSTAN ÜÇÜNCÜ, TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ

Bu dönemde Özbekistan'ın en büyük ticari ortakları arasında 1 milyar 705,2 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 9,6'lık pay ile Kazakistan üçüncü, 1 milyar 161,7 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 6,5'lik pay ile Türkiye dördüncü, 906,7 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 5,1’lik pay ile Güney Kore beşinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE İLE 648 MİLYON DOLAR İTHALAT

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi yılın Ocak-Temmuz aylarında geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 38,9 artışla 1 milyar 161,7 milyon dolara ulaşırken, Özbekistan bu dönemde Türkiye ile 513,7 milyon dolarlık ihracat ve 648 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Yılın ilk yeni ayında Özbekistan'ın ihracatında ilk sırada enerji ve petrol ürünleri, gıda ve kimya ürünleri ve hizmetler sektörü yer aldı. Bu dönemde ülke ihracatının yüzde 22,2'sini hizmetler, yüzde 19,2'sini enerji ve petrol ürünleri, yüzde 8,7'sini gıda, yüzde 6,9'unu ise kimyasal ürünler teşkil ederken, ithalatının yüzde 39,4'ünü makine ve teçhizat, yüzde 13,4'ünü kimya ürünleri, yüzde 12,4'ünü hizmetler ve yüzde 9,6'sını da gıda ürünleri oluşturdu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:05
  1. Özbekistan
  2. Türkiye

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