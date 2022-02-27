O ülke de hapı yuttu! Putin sevdası başlarını yaktı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıklarken Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklanacağını bildirdi. AB Komisyonu Başkanı, Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB hava sahasını Rusya'nın havayollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek, "Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak" dedi.

"Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız" ifadesini kullanan Ursula von der Leyen, Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sputnik ile onların yan kuruluşlarını hedef alacaklarını ifade etti. Von der Leyen, "Artık Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı ayrıca AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıklarken Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edileceğini bildirdi.