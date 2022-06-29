O ülke cesaret edip Kiev Büyükelçiliğini yeniden açıyor
Avustralya, Ukrayna’nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açmayı değerlendiriyor.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yardım etmek ve sahadaki varlığını sağlayabilmek adına ülkesinin Ukrayna'da yer alması gerektiğini belirterek, ülkesinin Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirmeyi düşündüğünü ve Ukrayna'daki diplomatik varlığını genişletmek istediğini ifade etti.
Albanese, gelecek günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulunacağını söyledi.
Eski Başbakan Scott Morrison, 13 Şubat'ta, Ukrayna’da durumun giderek kötüleştiği gerekçesiyle Kiev Büyükelçiliğinin boşaltılması kararı almıştı.
(İLKHA)