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Dünya O ülke bunu konuşuyor! Öğretmen bütün sınıfı hastanelik etti
Dünya

O ülke bunu konuşuyor! Öğretmen bütün sınıfı hastanelik etti

Yeniakit Publisher
2024-09-04 21:30:00 -
O ülke bunu konuşuyor! Öğretmen bütün sınıfı hastanelik etti

Japonya'da bir öğretmen, sınıfa böcek ilacı sıktı. Bu olayın ardından sınıftaki 15 kişi hastanelik oldu.

Japonya'nın Kyoto eyaletinde bulunan Joyo şehrindeki Teroda Minami İlköğretim Okulu'nda arı paniği yaşandı. Bir öğretmeninin sınıfa giren arılara sprey böcek ilacı ile müdahale etmesinin ardından 15 öğrencide boğaz yanması ve göz yaşarması gibi belirtiler ortaya çıktı. Okul yönetiminin çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Böcek ilacından etkilendiği belirlenen 15 öğrenci kısa süre sonra taburcu edilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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