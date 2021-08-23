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Dünya O ülke Bayraktar'la gövde gösterisi yaptı
Dünya

O ülke Bayraktar'la gövde gösterisi yaptı

Ukrayna, 24 Ağustos’taki Bağımsızlık Günü’ne hazırlık provasında insansız hava aracı Bayraktar TB2 sergilenerek gözdağı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 02:42:00 -
O ülke Bayraktar'la gövde gösterisi yaptı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 24 Ağustos‘ta kutlanacak olan Bağımsızlık Günü için askeri geçit töreni provaları bugün tamamlandı. Askeri geçit töreni için yapılan son provada, Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2, başkent Kiev’deki Hırşatik’te sergilenirken, provaları izleyenlerin ilgi odağı oldu.

Birçok ülke liderlerinin de davet edildiği kutlamaya, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

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