O ülke Bayraktar'la gövde gösterisi yaptı
Ukrayna, 24 Ağustos’taki Bağımsızlık Günü’ne hazırlık provasında insansız hava aracı Bayraktar TB2 sergilenerek gözdağı verdi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 24 Ağustos‘ta kutlanacak olan Bağımsızlık Günü için askeri geçit töreni provaları bugün tamamlandı. Askeri geçit töreni için yapılan son provada, Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2, başkent Kiev’deki Hırşatik’te sergilenirken, provaları izleyenlerin ilgi odağı oldu.
Birçok ülke liderlerinin de davet edildiği kutlamaya, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.