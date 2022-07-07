O ülke Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyaladı

Merkezi California, San Luis Obispo'da bulunan Edge Autonomy, ABD Ordusu için adeta Bayraktar TB2'nin küçük kopyası olan Penguen adından (PENGUIN) bir drone geliştirdi. Şirket, ABD ordusu ile açıklanmayan sayıda Penguen için bir anlaşma imzaladığını duyururken, söz konusu drone, Bayraktar TB2'ye benzerliği ile dikkat çekti.

Başarısını tüm dünyaya ispatlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), daha önce Türkiye'ye drone satmayan ABD'nin ordusunun da radarında. Ordu, Bayraktar TB2'ye çok benzeyen Penguen dronu için, Edge Autonomy ile bir anlaşma imzaladı.

Edge Autonomy istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) ve ayrıca hedefleme için çeşitli yükleri taşıyabilen hafif dronlar üretiyor. Edge Autonomy'den yapılan basın açıklamasına göre, işletme yaklaşık 25 yıldır ABD Savunma Bakanlığı ve NATO müttefiklerine insansız hava araçları üretiyor.

Şirketin açıklamasına göre son olarak, ABD ordusu ile Penguen dorone için bir anlaşma imzalandı.

Penguen

Eskiden İHA Fabrikası olan Edge Autonomy, 2009 yılında Letonya'da kuruldu. 2022'nin başlarında şirket, Jennings Aeronautics ile birleşmenin ardından yeniden markalaştı.

Letonya, Kaliforniya ve Virginia'da ofisleri bulunan şirket, elektrikle çalışan Penguen BE ve dikey kalkış ve iniş yapabilen Penguen B VTOL dahil olmak üzere birkaç Penguen çeşidi üretiyor.

Penguen insansız hava araçları, görünüş olarak Türk yapımı Bayraktar TB2'ye çok benziyor ancak, Penguenler Bayraktar'a göre önemli ölçüde daha küçük.

Penguen ile ilgili anlaşmanın duyurulmasının ardından, çeşitli yayın organları haberi "Bayraktar TB2'nin Minyatür Versiyonu Penguen: Çarpıcı benzerlik" başlığıyla servis etti.

Star Gazetesi